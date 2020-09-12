banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Malatya'da 3,6 şiddetinde deprem oldu.
Malatya'da 3,6 şiddetinde deprem oldu.
Josef De Souza bugün imza için geliyor!
Josef De Souza bugün imza için geliyor!
Galatasaray sezona galibiyetle başladı
Galatasaray sezona galibiyetle başladı
Navid Afkari: İranlı güreşçi uluslararası tepkilere rağmen idam edildi
Navid Afkari: İranlı güreşçi uluslararası tepkilere rağmen idam edildi

Radamel Falcao’dan 2 gol, 1 asistlik başlangıç

GALATASARAY’IN KOLOMBİYALI FUTBOLCUSU RADAMEL FALCAO, SEZONUN İLK MAÇINDA GAZİANTEP FK KARŞISINDA 2 GOL, 1 ASİSTLİK PERFORMANS SERGİLEYEREK SEZONA İYİ BİR BAŞLANGIÇ YAPTI.

Spor 12.09.2020, 21:50
1
Radamel Falcao’dan 2 gol, 1 asistlik başlangıç

Galatasaray’ın Kolombiyalı futbolcusu Radamel Falcao, sezonun ilk maçında Gaziantep FK karşısında 2 gol, 1 asistlik performans sergileyerek sezona iyi bir başlangıç yaptı.

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Radamel Falcao, 2020-2021 sezonuna iyi bir giriş yaptı. Süper Lig’in ilk haftasında sarı-kırmızılıların sahasında Gaziantep FK ile oynadığı karşılaşmada Falcao, 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi. 34 yaşındaki futbolcu, 8. dakikada penaltıdan attığı golle takımı 1-0 öne geçirdi. 40. dakikada yine sahneye çıkan Falcao, rakip fileleri yine havalandırarak takımının 3. golünü kaydetti. Kolombiyalı futbolcu, 28. dakikada da Emre Kılınç’ın golünde pası veren isim oldu.

Mücadeleye 11’de başlayan Radamel Falcao, 87. dakikada oyundan çıktı ve yerine Mbaye Diagne dahil oldu.

Yorumlar (0)
banner378
24°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 13 Eylül 2020
İmsak 05:09
Güneş 06:36
Öğle 13:05
İkindi 16:37
Akşam 19:24
Yatsı 20:46
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Göztepe 1 3
2. Karagümrük 1 3
3. Galatasaray 1 3
4. Alanyaspor 1 3
5. Fenerbahçe 1 3
6. Ankaragücü 0 0
7. Antalyaspor 0 0
8. Erzurumspor 0 0
9. Beşiktaş 0 0
10. Gençlerbirliği 0 0
11. Hatayspor 0 0
12. Başakşehir 0 0
13. Kasımpaşa 0 0
14. Kayserispor 0 0
15. Konyaspor 0 0
16. Trabzonspor 0 0
17. Çaykur Rizespor 1 0
18. Gaziantep FK 1 0
19. Sivasspor 1 0
20. Malatyaspor 1 0
21. Denizlispor 1 0
Takımlar O P
1. Altınordu 1 3
2. Ümraniye 1 3
3. Ankara Keçiörengücü 1 3
4. Ankaraspor 1 3
5. Adana Demirspor 0 0
6. Adanaspor 0 0
7. Akhisar Bld.Spor 0 0
8. Altay 0 0
9. Balıkesirspor 0 0
10. Bursaspor 0 0
11. Giresunspor 0 0
12. Samsunspor 0 0
13. Tuzlaspor 0 0
14. İstanbulspor 0 0
15. Bandırmaspor 1 0
16. Boluspor 1 0
17. Eskişehirspor 1 0
18. Menemen Belediyespor 1 0
Takımlar O P
1. Arsenal 1 3
2. Newcastle 1 3
3. Liverpool 1 3
4. Crystal Palace 1 3
5. Aston Villa 0 0
6. Brighton 0 0
7. Burnley 0 0
8. Chelsea 0 0
9. Everton 0 0
10. Leicester City 0 0
11. Man City 0 0
12. M. United 0 0
13. Sheffield United 0 0
14. Tottenham 0 0
15. West Bromwich 0 0
16. Wolverhampton 0 0
17. Leeds United 1 0
18. Southampton 1 0
19. West Ham 1 0
20. Fulham 1 0
Takımlar O P
1. Granada 1 3
2. Osasuna 1 3
3. Celta de Vigo 1 1
4. Eibar 1 1
5. Atletico Madrid 0 0
6. Barcelona 0 0
7. Deportivo Alaves 0 0
8. Elche 0 0
9. Getafe 0 0
10. Huesca 0 0
11. Levante 0 0
12. Real Betis 0 0
13. Real Madrid 0 0
14. Real Sociedad 0 0
15. Real Valladolid 0 0
16. Sevilla 0 0
17. Valencia 0 0
18. Villarreal 0 0
19. Athletic Bilbao 1 0
20. Cádiz 1 0