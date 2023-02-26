Rachid Ghezzal ısınmada sakatlandı, kadrodan çıkarıldı

Beşiktaş’ta Antalyaspor karşılaşmasının 11’inde yer alan Rachid Ghezzal, maç öncesi ısınırken sakatlandı ve kadrodan son anda çıkarıldı. Ghezzal’ın yerine Dele Alli kadroya dahil edildi.

Spor Toto Süper Lig’in 14. hafta erteleme müsabakasında Beşiktaş, Antalyaspor’u ağırlıyor. Siyah-beyazlılarda Rachid Ghezzal, karşılaşma öncesi ısınma esnasında sakatlandı. Teknik Direktör Şenol Güneş, yaşanan bu olayın üzerine Cezayirli yıldız oyuncunun yerine Dele Alli’yi 11’de sahaya sürdü.

Ligde son oynanan Sivasspor mücadelesinin son dakikasında oyuna giren Ghezzal, verilen arada Ümraniyespor ve Eyüpspor’la oynanan hazırlık maçlarında görev yapmıştı.

En son 16 Ekim’de oynanan ve 2-2 biten Trabzon derbisinde 11’de sahaya çıkan Ghezzal, bu sezon 6 maçta oynarken 2 gol attı, 1 de asist yaptı.