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Rachid Ghezzal: Atiba 3 asist yapmayı hak etti

Beşiktaş'ın başarılı futbolcusu Rachid Ghezzal, Alanyaspor'u 3-0 yendikleri maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Spor 08.04.2021, 11:51
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Rachid Ghezzal: Atiba 3 asist yapmayı hak etti

Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Alanyspor'u 3-0 mağlup eden Beşiktaş'ta 2. golün sahibi Ghezzal, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Reaksiyon vermeleri gerektiğini ve bunu başardıklarını söyeyen Cezayirli futbolcui "Bugün her şey güzel gitti. Kasımpaşa maçından sonra reaksiyon vermek adına kazanmamız gerekiyordu. herkes iyiydi, ruhumuz da iyiydi. Takıma katkı yapabildiysem, ne mutlu bana" dedi.

"ATIBA HAK ETTİ"

Atiba'nın asistlerine dikkat çeken hücum oyuncusu, "Oynarken istatistiklerimi değil takıma katkı yapmayı düşünüyorum. Atiba performansıyla 3 asist yapmayı hak etti. Oğuzhan Özyakup da asist yapamadı ama müthiş oynadı." ifadelerini kullandı.

(Ensonhaber)

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