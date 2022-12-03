Quique Setien: “Fenerbahçe çok iyi oynadı”

Villarreal Teknik Direktörü Quique Setien, Fenerbahçe’nin hazırlık maçında çok iyi oynadığını söyledi.

Kulüpler Birliği ve La Liga arasında düzenlenen hazırlık maçları kapsamında Villarreal deplasmanda Fenerbahçe’ye 2-1 mağlup oldu. Müsabakanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Villarreal Teknik Direktörü Queique Setien, bir dostluk maçı oynadıklarını ifade ederek, “Çok fiziksel bir maç oldu, sert geçti. Fenerbahçe çok iyi oynadı. Skordan bağımsız takımımın performansından memnunum” dedi.