Quick Sigorta Aliağa 2 Teker Festivali’nde!

ALMOB Aliağa Motosiklet ve Bisiklet Kulübü’nün girişimleriyle organize edilen ve İzmir Aliağa Belediyesi tarafından desteklenen Aliağa 2 Teker Festivali 3 Haziran’da başladı. Quick Sigorta’nın sponsorları arasında yer aldığı festival, 5 Haziran’a kadar devam ediyor.

Aliağa’nın favori mekanlarından biri olan Ağapark’ta gerçekleşen festivalde, motosiklet ve bisiklet tutkunları festival boyunca kamp yapıp Aigai Antik Kenti ve Güzelhisar’daki bisiklet ve motosiklet turlarına katılabiliyor. Doğukan Manço, DJ Caner Dönmez, Mary Jane, Retrobüs ve Eski Adam Lafları’nın sahne alacağı festivalin sunuculuğunu ise Mustafa Uzer üstleniyor. Motosiklet ve bisikletçiler için düzenlenen çeşitli etkinliklerin yanı sıra DASH 110 model motosikletin hediye edileceği bir çekiliş de gerçekleşecek.

Stantta ziyaretçilere Quick Routes dergisi, Qmag dergisi, kalem, ajanda, takvim, anahtarlık gibi birbirinden özel hediyeler sunuluyor. Stant ziyaretçileri metaverse benzeri bir platformu deneyimlerken, sanal tren ile keyifli bir yolculuğa adım atıyorlar. Ayrıca stant ziyaretçilerine, avantajlı Motosiklet Sigortası ile ilgili bilgiler verilip ziyaretçilerin merak ettikleri sorular yanıtlanırken, festivalin 2. günü gerçekleşen çekiliş ile bir motor severe kask hediye edilecek.

Festivalin yoğun ilgi gören stantlarından biri olan Quick standı, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman, Aliağa İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Balıkçıoğlu tarafından ziyaret edilirken, bu yıl ilk defa gerçekleşen festivale verdiği destekten dolayı teşekkürlerini sundular.

“Motosiklet sürücülerinin ve motor sporları ile uğraşan tüm sporcularımızın yanındayız”

Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, festivalde bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, “Bu sene ilk kez düzenlenen Aliağa 2 Teker Festivali’nin oldukça eğlenceli olduğunu söyleyebilirim ALMOB Aliağa Motosiklet ve Bisiklet Kulübü ile Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman, Aliağa İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Balıkçıoğlu teşekkürlerimi sunuyorum. Bu yıl ilk kez düzenlenen Aliağa 2 Teker festivalinde bulunmaktan, kendilerine destek vermekten oldukça mutluyum. Motosiklet sürücülerinin ve motor sporları ile uğraşan tüm sporcularımızın yanındayız ve onlara her alanda destek sağlamaya devam ediyoruz. Bildiğiniz üzere pandemi döneminde etkinliklere ara verilmişti. Pandeminin sona ermesiyle biz de motosiklet festivallerinde, organizasyonlarına yerimizi almaya devam ediyoruz. Bunun yanı sıra Dilek ve Özgür Candar’ın projesi 2 Teker 2 Yürek ile Quick Routes’u gerçekleştiriyoruz. Bu alandaki girişimlerimiz devam edecek” şeklinde konuştu.

Festivalde sigortalı olmanın önemi vurgulanacak

Konuyla ilgili görüş bildiren Quick Sigorta Genel Müdürü Eyüp Özsoy, “Bu yıl ilk kez düzenlenen Aliağa 2 Teker Festivali’nde yer almaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Hem motosiklet sürücüleri hem de motosikletler için sigorta yaptırmanın ne denli önemli olduğunu tüm motosiklet tutkunlarına bir kez daha hatırlatmak asıl amacımız. Sürücülerimizin hoşnut olmadığı konularda kendilerine çözüm bulmak ve önerileriyle kendimizi daha da ileriye götürmek için hazırız. Çünkü Quick Sigorta olarak sigortalılarımızın talep ve ihtiyaçlarını karşılamak için çalışıyoruz. Hepimiz için eğlenceli bir festival olmasını diliyorum” dedi.