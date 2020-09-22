QNB First Doctors 37. Doktorlar Tenis Turnuvası sona erdi

14-19 Eylül 2020 tarihleri arasında QNB First ana sponsorluğunda ve TED Spor Kulübü ev sahipliğinde 250’ye yakın sporcunun katılımıyla gerçekleşen, TED-QNB First Doctors 37. Doktorlar Tenis Turnuvası 19 Eylül Cumartesi günü oynanan final maçlarının ardından sona erdi. Bu yılki turnuvanın özel konuğu ise 93 yaşındaki Prof. Dr. Saman Belgerden oldu. Ayrıca Saman Belgerden adına özel kupa turnuvası da gerçekleştirildi.

37 yıldır aralıksız düzenlenen en eski veteran tenis turnuvası olma özelliğine sahip QNB First Doctors Tenis turnuvası bu yıl da Tenis Eskrim ve Dağcılık Spor Kulübü’nün Tarabya’daki tesislerinde gerçekleşti. Turnuvanın bul yılki özel konuğu ise 93 yaşındaki veteran sporcu Prof. Dr. Saman Belgerden oldu. Belgerden, tıp doktorluğu kariyerinin yanı sıra başarılarla dolu bir de sporculuk kariyerine sahip. Galatasaray Basketbol birinci takımında ve ülkemizin ilk voleybol takımında ter döken Prof. Dr. Belgerden 70’li yıllardan bu yana da tenis branşında ülkemizi temsil ediyor.

İstanbul ve dışındaki doktorlardan yoğun ilgi gören turnuva, bu yıl; açık tek kadınlar, açık tek erkekler, 40+ tek erkekler, 50+ tek erkekler, 60+ tek erkekler, 70+ tek erkekler, çift erkekler, karışık çiftler ve kadın- erkek Eczacı ve Diş hekimleri olmak üzere toplam 12 kategoriden oluştu. Turnuva da ayrıca Prof. Dr. Saman Belgerden özel kupa turnuvası gerçekleşti. Turnuva anısına Prof. Dr. Saman Belgerden'e özel plaket takdim edildi.

Dereceye giren sporcuların ödüllerini QNB Finansbank Yönetim Kurulu Üyesi Teoman Kerman, QNB Finansbank Yüksek Gelir Segmenti ve Özel Bankacılık Segment Pazarlama Yönetimi Müdürü İdil Çavdar ve Tenis Eskrim Dağcılık Spor Kulübü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tınaz takdim etti.

Detaylı bilgi ve kazananlar için www.tedclub.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Turnuva sonuçları ise şöyle;

Tek Kadınlar Doktorlar Finalisti: Gülin Nohutçu

Tek Kadınlar Doktorlar Şampiyonu: Havva Türedi

40+ Erkekler Doktorlar Finalisti: Yavuz Aslan

40+ Erkekler Doktorlar Şampiyonu: Musa Salmanoğlu

50+ Erkekler Doktorlar Finalisti : Mithat Altuğ

50+ Erkekler Doktorlar Şampiyonu : Alpay Mutluay

60+ Erkekler Doktorlar Finalisti : İbrahim Reşit Cesur

60+ Erkekler Doktorlar Şampiyonu : Sebahattin Taner

70+ Erkekler Doktorlar Finalisti : Samim Süngün

70+ Erkekler Doktorlar Şampiyonu : Ersin Budak

Karışık Çiftler Doktorlar Finalistleri : Gonca Saraç-Ahmet Müslümanoğlu

Karışık Çiftler Doktorlar Şampiyonları : Zahide Henzel Olgun-Oral Aykut

Açık Tek Erkekler Doktorlar Finalisti: Burak Çakmak

Açık Tek Erkekler Doktorlar Şampiyonu: Oğuzcan Kınıkoğlu

Çift Erkekler Doktorlar Finalisti: Emral Kozak ve Buğra İnce

Çift Erkekler Doktorlar Şampiyonu: Yavuz Aslan ve Murat Şahin

Diş Hekimleri Erkekler Finalisti : Selçuk Arslan

Diş Hekimleri Erkekler Şampiyonu : Oral Aykut

Eczacı Kadınlar Finalisti :Hümeyra Cömerter

Eczacı Kadınlar Şampiyonu :Nuray Gültekin