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PSG, Mbappe'nin yerine Salah'ı düşünüyor

Fransız yıldız Kylian Mbappe'nin Paris Saint Germain'den ayrılacağı konuşuluyor. Fransız ekibi olası ayrılığın yaşanması durumunda yıldız futbolcunun yerini Liverpool'lu Mohamed Salah ile doldurmayı planlıyor. PSG'nin bir diğer hedefi ise Tottenham'ın golcüsü Harry Kane.

Spor 12.04.2021, 14:10
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PSG, Mbappe'nin yerine Salah'ı düşünüyor

Fransız devi Paris Saint Germain, yıldız futbolcusu Kylian Mbappe'nin alternatifini belirledi.

İngiliz basınının Fransız Telefoot programına dayandırdığı haberde Paris Saint Germain, Kylian Mbappe'nin yerine Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah'ı düşünüyor. Haberde Mbappe'nin PSG ile yeni sözleşme imzalamayacağı ve gelen teklifleri değerlendireceği belirtildi. 22 yaşındaki futbolcunun Liverpool'un gündeminde olduğu ancak Real Madrid'in butransfer için favori takım olduğu vurgulandı.

Kane de gündemde

Öte yandan Fransız ekibinin Tottenham'da forma giyen golcü futbolcu Harry Kane ile ilgilendiği ancak Londra ekibinin 175 milyon sterlin talep etmesi nedeniyle bu transferin gerçekleşmesinin zor olduğundan bahsedildi.

(Fanatik)

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