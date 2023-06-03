PSG, Lionel Messi'ye veda etti

Paris Saint-Germain'de yıldız futbolcu Lionel Messi dönemi sona erdi. PSG Teknik Direktörü Christophe Galtier, hafta içi yaptığı basın toplantısında, Messi'nin sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıklamıştı. Fransız ekibi de resmi internet sitesinden yaptığı duyuruda, Messi'nin takımdan ayrıldığını duyurdu. PSG Başkanı Nasser Al Khelaifi, Arjantinli futbolcunun Paris'te geçirdiği iki sezon için Lionel Messi'ye teşekkür etti.



35 yaşındaki futbolcu, Paris Saint-Germain ile iki sezonda toplam 74 maça çıktı. Arjantinli yıldız, bu müsabakalarda 32 gol, 35 asistlik performans sergiledi. Messi, Fransız temsilcisinde iki kez Ligue 1, bir kez de Fransa Süper Kupası şampiyonlukları yaşadı.