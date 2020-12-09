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PSG: 'Irkçılığın her türlüsü bizim değerlerimize aykırıdır'

Paris Saint Germain, Başakşehir maçında yaşanan ırkçılıkla ilgili yaptığı açıklamada, ırkçılığın her türlüsünün değerlerine aykırı olduğuyla ifade etti.

Spor 09.12.2020, 11:08
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PSG: 'Irkçılığın her türlüsü bizim değerlerimize aykırıdır'
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UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda oynanan Paris Saint Germain - M. Başakşehir karşılaşmasının 4. hakemi turuncu-lacivertlilerin yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı söylemlerde bulundu. Bu olayın yaşanmasının ardından dünyanın her yerinden paylaşımlar yapılıyor. Paris Saint Germain de resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, her türlü ırkçılığın değerlerine aykırı olduğu ifade edildi.

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#Fransa #PSG #ırkçılık #Başakşehir
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