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PSG'den, Mbappe'ye yeni sözleşme

Paris Saint-Germain, Fransız futbolcu Kylian Mbappe'ye haftalık 600 bin Sterlin kazanacağı yeni bir sözleşme imzalatmaya hazırlanıyor.

PSG'den, Mbappe'ye yeni sözleşme

Paris Saint-Germain, Fransız futbolcu Kylian Mbappe'ye haftalık 600 bin Sterlin kazanacağı yeni bir sözleşme imzalatmaya hazırlanıyor.

04 Mayıs 2020 Pazartesi 12:33
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PSG'den, Mbappe'ye yeni sözleşme

Fransa Ligue 1 takımlarından Paris Saint-Germain, 21 yaşındaki yıldızı Mbappe'nin sözleşmesini uzatmayı planlıyor. Özellikle Real Madrid ve Liverpool'un başarılı oyuncuya olan ilgisini kırmak isteyen PSG yetkilileri, Kylian Mbappe'ye haftalık 600 bin Sterlin kazanabileceği bir mukavele önerecek.

İngiliz medyasında çıkan haberlere göre korona virüs nedeniyle ara verilen spor organizasyonlarından dolayı birçok kulübün ekonomik olarak etkilendiği bu dönemde Paris Saint-Germain'in Katarlı sahipleri, bu sözleşmenin gereklerini yerine getirecek maddi güce sahip olduğunu düşünüyor.

Mbappe, söz konusu rakamlar üzerinden kulübüyle yeni sözleşme imzaladığı takdirde Messi, Ronaldo ve Neymar'ın ardından dünyanın en çok kazanan dördüncü futbolcusu olacak.

Son Güncelleme: 04.05.2020 12:37
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