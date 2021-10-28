PSG'de Mbappe krizi! Burak Yılmaz'a karşı Messi mi oynayacak?

Fransa Ligue 1'de PSG, yarın akşam evinde Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille ile karşılaşacak.

Ev sahibi ekipte enfeksiyon geçirdiği gerekçesiyle idmana katılmayan Fransız yıldız Kylian Mbappe'nin forma giyemeyeceği belirtildi.

Kulüpten yapılan bilgilendirmede Mbappe'nin yanı sıra Marsilya ile oynanan karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan İtalyan futbolcu Marco Verratti'nin eğik kaslarında lezyon tespit edildiği ve 4 hafta sahalardan uzak kalacağı ve sezon başında transfer edilen Sergio Ramos'un gelecek hafta takımla idmanlara çıkabileceği kaydedildi.

MESSİ OYNAYACAK MI?

Öte yandan, PSG Teknik Direktörü Mauricio Pochettino, yarınki Lille maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında, Lionel Messi'nin kas ağrısının bulunduğunu, bu nedenle bugünkü idmanda tedbir amaçlı takımdan ayrı çalıştığını söyledi.

Messi'nin yarınki karşılaşmada forma giymesini umduğunu ifade eden Pochettino, "Mbappe'nin yokluğunda en önde oynatmak? Her oyuncunun kolektif oyunda kendi etkisi var. Kylian'ın takımda büyük önemi var. Lionel daha önde bir pozisyonda oynayabilir ancak başka imkanlar da var. Başka oyuncular da bu rolü oynayabilir. Leo her pozisyonda oynayabilir" dedi.