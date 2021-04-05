banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Bulgaristan’da seçimin galibi Borisov!
Bulgaristan’da seçimin galibi Borisov!
Cezayir’den Fransa’ya Osmanlı çağrısı
Cezayir’den Fransa’ya Osmanlı çağrısı
Avcılar Belediyesine Fen işleri Soruşturması
Avcılar Belediyesine Fen işleri Soruşturması
Hilmi Güler hastaneye kaldırıldı
Hilmi Güler hastaneye kaldırıldı

PSG'de bir koronavirüs vakası daha

Fransız devinde Verratti'den sonra Florenzi'nin de testi pozitif sonuçlandı.

Spor 05.04.2021, 23:13
6
PSG'de bir koronavirüs vakası daha

Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain'de forma giyen İtalyan savunma oyuncusu Alessandro Florenzi'nin testi pozitif çıktı. 

Kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu ve karantinaya alındığı belirtildi.

Alessandro Florenzi, Marco Verratti'nin ardından Covid-19'a yakalanan ikinci PSG'li oyuncu oldu. İki oyuncu da UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finali ilk maçında PSG'nin deplasmanda Bayern Münih ile 7 Nisan Çarşamba günü oynayacağı karşılaşmada görev alamayacak.

Florenzi, bu sezon PSG formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde 8, ligde ise 18 karşılaşmada görev aldı.

(Maçkolik)

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu