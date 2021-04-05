Son Dakika
PSG'de bir koronavirüs vakası daha
Fransız devinde Verratti'den sonra Florenzi'nin de testi pozitif sonuçlandı.
Spor 05.04.2021, 23:13
6
Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain'de forma giyen İtalyan savunma oyuncusu Alessandro Florenzi'nin testi pozitif çıktı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu ve karantinaya alındığı belirtildi.
Alessandro Florenzi, Marco Verratti'nin ardından Covid-19'a yakalanan ikinci PSG'li oyuncu oldu. İki oyuncu da UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finali ilk maçında PSG'nin deplasmanda Bayern Münih ile 7 Nisan Çarşamba günü oynayacağı karşılaşmada görev alamayacak.
Florenzi, bu sezon PSG formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde 8, ligde ise 18 karşılaşmada görev aldı.
(Maçkolik)