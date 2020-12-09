PSG - Başakşehir maçında Webo'ya ırkçılık!

UEFA Şampiyonlar Ligi altıncı maçında Fransa'da oynanan Paris Saint-Germain - Medipol Başakşehir karşılaşmasına ırkçılık damga vurdu. Müsabakanın 14. dakikasında turuncu-lacivertlilerin Teknik Direktörü Okan Buruk'un yardımcısı Pierro Webo yedek kulübesinde kırmızı kart gördü.

Ancak bu karttan sonra saha karıştı. Turuncu-lacivertli teknik heyet ve oyuncular, maçın dördüncü hakemi Constantin Sebastian Coltescu'nun, Webo'ya ırkçı söylemlerde bulunduğunu belirterek mücadelenin orta hakemi Ovidiu Hategan ve UEFA delegesiyle uzun süre görüştü. Daha sonra hem PSG hem de Medipol Başakşehir soyunma odasına gitti.

MÜSABAKA 9 ARALIK ÇARŞAMBA GÜNÜNE ERTELENDİ!

Medipol Başakşehir, Paris Saint Germain maçında 4. hakem Sebastian Coltescu'nun turuncu-lacivertlilerin yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya yapmış olduğu ırkçılık nedeniyle futbolcuların sahaya çıkmama kararı aldığını açıkladı.Turuncu-lacivertlilerin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Paris Saint Germain maçında 4. hakem Sebastian Coltescu'nun yardımcı antrenörümüz Pierre Webo'ya yapmış olduğu ırkçılık nedeniyle futbolcularımız sahaya çıkmama kararı almıştır" denildi.

KARŞILAŞMANIN 4.HAKEMİ GÖREVDEN ALINDI!

Maçın 4. hakemi Constantin Sebastian Coltescu görevden alındı.

UEFA: KAPSAMLI İNCELEME BAŞLATILDI!

UEFA'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "UEFA, Paris Saint Germain ile İstanbul Başakşehir arasında bu akşamki Şampiyonlar Ligi maçındaki olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma yürütüyor. Irkçılığın ve tüm biçimleriyle ayrımcılığın futbol içinde yeri yoktur" ifadelerine yer verdi.

PSG BAŞAKŞEHİR'İN PAYLAŞIMINI RT'LEDİ!

Paris Saint Germain, Başakşehir'in "Irkçılığa Hayır" paylaşımını retweetledi

ROMANYA FUTBOL FEDARASYONU'NDAN AÇIKLAMA!

Romanya Futbol Federasyonu'nun PSG - Baakşehir maçındaki olayla ilgili açıklaması şöyle:

"Romanya Futbol Federasyonu, Şampiyonlar Ligi'ndeki PSG - İstanbul Baakşehir maçında 14. dakikada yarıda kalan maçın dördüncü hakemi Constantin Sebastian Coltescu'nun dahil olduğu olayları not aldı. Karşılaşma devam etmedi ve UEFA konuyla ilgili soruşturma gerçekleştirecek. Romanya Futbol Federasyonu olarak olayı tam anlamıyla öğrenmek istiyoruz ve UEFA'dan gelecek raporu bekliyoruz. Federasyon olarak konunun takipçisiyiz. Romanya Futbol Federasyonu, herhangi bir ırkçı veya yabancı düşmanı eylemlere ve ifadelere kesin şekilde karşıdır!"

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