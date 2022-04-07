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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: “Mariupol’den denizden tahliye konusunda hem Rusya hem de Ukrayna tarafıyla görüşmelerimiz devam ediyor”
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Beşiktaşlı golcü oyuncu Cyle Larin’e 1 maç ceza verdi.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Beşiktaşlı golcü oyuncu Cyle Larin’e 1 maç ceza verdi.
Spor 07.04.2022, 20:30
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Beşiktaşlı golcü oyuncu Cyle Larin’e 1 maç ceza verdi.