Prof. Dr. Mustafa Temizer Koşusu’nu ‘Hasan In My Heart’ kazandı

Eski Elazığ Belediye Başkanı ve Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Temizer adına düzenlenen koşuyu Hasan In My Heart isimli safkan at kazandı.

Elazığ’da ilk mahalli yarışların yapılmasına öncülük eden, eski Fırat Üniversitesi Rektörü ve Elazığ Belediye Başkanı Prof. Dr. Mustafa Temizer adına düzenlenen koşu Elazığ Hipodromu’nda yapıldı. 4 yaşlı Arap atlarına mahsus koşu, bin 600 metre kum pistte gerçekleşti. Mahmut Çelik’in yetiştirdiği ve Hikmet Çelik’in sahibi olduğu Hasan In My Heart jokeyi İsa Akyavuz’la beyaz bayrak ayna yaparak koşuyu kazandı. Vedat Önder tarafından antrene edilen kır at, 11. startında 7. galibiyetine imza attı. Tabelanın ikinci basamağında Çaptuğ yer alırken, Sonatmaca üçüncü, Sonateş dördüncü, Hilvanlıoğlu da beşinci sırada koşuyu tamamladı.

Kazanan safkan için bitiriş derecesi 1.56.98 olurken, farklar 6 Boy - 1,5 Boy - 2 Boy - 7 Boy şeklinde sonuçlandı. Yarış sonrası düzenlenen törende kazanan atın sahibi adına Ali Çelik’e kupayı Osman Kaya takdim etti.