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Prof. Dr. Lütfü Savaş: “Asansör takım olmayacağız”

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI VE HATAYSPOR ONURSAL BAŞKANI PROF. DR. LÜTFÜ SAVAŞ

Spor 03.09.2020, 14:06
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Prof. Dr. Lütfü Savaş: “Asansör takım olmayacağız”

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve Hatayspor Onursal Başkanı Prof. Dr. Lütfü Savaş, Türkiye Spor Yazarları Derneği’nde basın mensuplarıyla buluştu. Hatayspor’un asansör takım olmayacağını söyleyen Savaş, “İnşallah şehrimizin kültürü gibi, Süper Lig’e renk katacağız” ifadelerini kullandı.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve Hatayspor Onursal Başkanı Prof. Dr. Lütfü Savaş, Türkiye Spor Yazarları’nda gerçekleşen organizasyonda basın mensuplarıyla bir araya geldi ve yeni sezon öncesinde hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Türkiye Spor Yazarları Derneği Başkanı Oğuz Tongsir’in ev sahipliğinde gerçekleşen organizasyona Prof. Dr. Lütfü Savaş’ın yanı sıra Hatayspor Başkanvekili Aydın Toksöz, Hatayspor TFF Temsilcisi İbrahim Edhem Sunar, kulüp basın sözcüsü Rahmi Vardı ve basın mensupları katıldı.

Oğuz Tongsir: “Dileğimiz bu sene Hatayspor’un iyi skorlar alması”

Toplantıda ilk sözü alan Türkiye Spor Yazarları Derneği Başkanı Oğuz Tongsir, konuklara ‘Hoşgeldiniz’ diyerek sözlerine başladı. Burada toplandıkları için mutlu olduklarını söyleyen Tongsir, “Süper Lig’in yeni takımı Hatayspor’u ve Hataylı dostları ağırlamaktan dolayı çok mutluyuz. Başkan Lütfü Savaş’ı ağırlamaktan dolayı çok memnunuz. 1967 yılında kurulmuş olan bir kulüp ve 53 sene sonra Süper Lig’e terfi etti. Hatay, Türkiye’de sempati toplayan ve hoşgörünün çokça var olduğu bir ilimiz. Geçen sene hiçbir maçını kaçırmadın ve bileğinin hakkıyla Süper Lig’e geldi. Dileğimiz, bu sene de iyi skorları alsın ve şehir olarak topladığı sempatiyi takım olarak da toplasın. Hatayspor’un sponsorları da burada. Onlara da verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Seyfittinoğlu: “Lütfü Başkanla birlikte çok yol kat ettik”

Hatayspor’un uzun süredir sponsorluğunu yapan Zafer İnşaat Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı İbrahim Seyfittinoğlu, TSYD’nin çok kıymetli bir yer olduğunu ifade ederek, “Çok güzel destekler veriyorsunuz spora. Bugün Hatayspor’un Süper Lig’e çıkması nedeniyle bir toplantı organize edildi. Hatayspor’a destek olan sponsorlar adına konuşuyorum. Hatayspor’u destekleyen bir taraftar olarak 4-5 yıldır aktif şekilde destek oluyoruz. Lütfü Başkanla birlikte önemli bir yol kat ettik ve 4 yıl önce küme düşmek üzere olan bir takımı 2 basamak birden yükselterek Süper Lig’e yükselttik. Türkiye’de enerji ve turizm yatırımlarımız var. Antalya ve Kıbrıs’ta otel yatırımlarımız var. Biz elimizden geldiği kadar Hatayspor’a destek olmaya çalışıyoruz. Hatayspor’u çok önemsiyoruz ve Süper Lig’e pozitif katkıları olacağına da inanıyoruz. Hem gittiğimiz şehirlerde hem de Hatay’a gelen misafirlerimizi ağırlarken bu farkı herkese göstermek istiyoruz” açıklamasını yaptı.

Savaş: “Asansör takım olmayacağız. Buralara dizlerimizin üzerinde geldik”

Toplantıda son olarak söz alan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve Hatayspor Onursal Başkanı Prof. Dr. Lütfü Savaş, “Bizleri böyle güzide bir yerde ağırladığınız için, Hatay ve Hatayspor adına teşekkür ediyorum. 11 yıldır bize canı gönülden, Hataylılardan daha fazla destek veren Mustafa Karagöl’e ayrı bir teşekkür ediyorum. Bizler bize son 2 yılda çok destek verdiniz. Bizi önce sempati şampiyonu yaptınız, ardından da gerçek şampiyon olan bizleri ağırlıyorsunuz. Bizim arkadaşlarımız hiçbir zaman sporu kirletecek hiçbir harekette bulunmadılar. Bundan sonra da Hatayspor, Hatay’ın kendine has özellikleriyle Süper Lig’de olacak. Herkes ‘Asansör takım olacak mı’ diye konuşuyor ama biz hiç asansöre binmedik. Dizlerimizin üzerinde buralara geldik ve dizlerimiz nasır tuttu. Amatör ruhla çalışan arkadaşlarımız, şampiyon olduktan sonraki gün amatör ruhla çalışmaya devam ettiler. İnşallah ilk maçtan itibaren, sizlerin 2 yıldır yaptığınız sempati yazılarını, bu sene de gazetelerde göreceğiz, televizyonlarda radyolarda duyacağız” dedi.

“Hatayspor lige renk ve ahenk katacak”

Hatay’ın çok önemli bir tarihe sahip olduğunu da söyleyen Prof. Dr. Lütfü Savaş, “Hatay kıyıda köşede bir yer olabilir ama Hatay, 20 yıl esaret altında kalmış, bağımsızlık mücadelesi vermiş, Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan 16 sene sonra bağımsızlığını kazanmış ve canı gönülden isteyerek Türkiye Cumhuriyeti’nin şehri olmayı istemiştir. Hatay’ın gözü Ankara’ya bakıyor. Hatay’da her siyasi görüşten insan görmek mümkün ama hepsi de Ay-Yıldızlı bayrağa canı gönülden bağlı. 9 yıldır savaşın gölgesinde olmasına rağmen çıt çıkarmadan sevgiyle birbirine bağlanmış bir şehir. Bütün bu özellikleri inşallah Hatayspor’la birlikte Süper Lig’de de sizlerle paylaşacağız. Bizden ne hakemler, ne federasyon ne de yazarlarla ilgili sıkıntılı kelimeler duyamayacaksınız. Biz biraz gelenekseliz. Geçmişte kim bizim elimizden, parmağımızdan tuttuysa, biz de güzel günlerimizi bu dostlarımızla paylaşmak istiyoruz. Bizlere kapısını sonuna kadar açan dostlarımız oldu. Hatayspor lige lezzet katacak. En güzeli de ahenk katacak diyorum. Buradaki tüm dostlarımıza bizi ağırladıkları için teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

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