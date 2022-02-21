Premier Lig’de liderlik yarışı kızışıyor

Premier Lig’de 63 puanla lider sırada yer alan Manchester City’nin Lig’de 15 maçlık yenilmezlik serisi, Tottenham karşısında aldığı 3-2’lik mağlubiyetle son buldu. Bu sonuçla 2. sırada yer alan Liverpool ile puan farkı 6’ya düştü.

Premier Lig’de oynanan 26. hafta maçları sonunda Manchester City, sahasında Tottenham ile karşılaştığı müsabakada 3-2’lik skorla mağlup oldu. En yakın takipçisi Liverpool, evinde Norwich City’yi 3-1 yenerek peş peşe 5. galibiyetini alırken, City’nin ardından 1 maç eksiği bulunan kırmızı-beyazlılar puan farkını 6’ya düşürdü.

Premier Lig’in 26. haftası sonunda 63 puanı bulunan lider Manchester City’yi, 57 puanlı Liverpool, 50 puanlı Chelsea ve 46 puana sahip Manchester United takip ediyor.