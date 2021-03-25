Premier Lig'den Aboubar'a talip!

Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Aboubakar'a Premier Lig ekiplerinden West Ham talip oldu.

İngiliz ekip, şimdiden gelecek sezonun kadrosunu kurmayı düşünüyor. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan futbolcuları radarına alan West Ham United, Aboubakar'ı da listesine ekledi.

West Ham United teknik direktörü David Moyes, yaptığı açıklamada Vincent Aboubakar'ı kadrosuna katmak istediğini ifade etti.

Beşiktaş'ın liderliğinde büyük katkısı olan Aboubakar'ın 25 maçta 15 golü bulunuyor.