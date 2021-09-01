Potada Gemlik’e Bursasu desteği

Bursa Büyükşehir Belediyesi iştirâklerinden Jeotermal A.Ş, Bursasu markası ile Türkiye Basketbol 1. Ligi’nde mücadele eden Gemlik Basketbol Kulübü’nün isim sponsoru oldu.

Belediyespor Kulübü bünyesindeki branşlarla Türk sporuna yeni isimlerin kazandırılması gibi çalışmalarla sporu tabana yaymayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, Gemlik Basketbol Kulübü’ne desteğini yeni sezonda da sponsorlukla sürdürüyor. Geçen yıl BUDO isim sponsorluğuyla destek veren Büyükşehir Belediyesi, yeni sezonda Bursasu markası ile Gemlik Basketbol Kulübüne destek olmaya devam edecek.

BUDO Gemlik Basketbol Kulübü ile Büyükşehir Belediyesi arasındaki isim sponsorluğu anlaşması Gemlik ilçe spor salonunda düzenlenen törenle imzalandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile Kulüp Başkanı Berkay Bulut arasında imzalar atılırken, Bursa Milletvekili Zafer Işık ve Gemlik Kaymakamı Hasan Göç de bu anlamlı günde Gemlikli sporseverleri yalnız bırakmadı. İmza töreninde konuşan Başkan Alinur Aktaş, Bursa’nın 17 ilçesi bütçesi 100 milyonları aşan birçok projeye imza attıklarını ancak hiçbir projenin, çocuklara yapılan yatırım kadar kendisini heyecanlandırmadığını söyledi. stresli bir gün geçirmesine rağmen, salondaki alt yapı sporcularını görünce bütün yorgunluğunun gittiğini ifade eden Alinur Aktaş, “Bulunduğum her ortamda söylüyorum. Çocuklarımızı mutlaka bir spor dalı veya bir sanat dalıyla buluşturalım. Onlarla mutlaka ilgilenelim. Çocuklarımızı sporla, sanatla yoğuralım. Büyükşehir Belediyesi olarak, geleceğimiz olan çocuklarımıza her zaman destek olduk, tüm imkânlarımızla bundan sonra destek olacağımızın da sözünü veriyorum” diye konuştu.

Başkan Aktaş, Gemlikli çocukları sporla buluşturan Gemlik Basketbol’a da geçen yıl BUDO markası ile verdikleri desteği bu yıl Bursasu markası ile vereceklerini ifade eden Başkan Aktaş, Bursa’daki 240 spor kulübünde de destek anlamında izlerinin bulunduğunu desteklerinin bundan sonra da süreceğini ifade etti.

Gemlik Basketbol Kulüp Başkanı Berkay Bulut ise çocuklara yönelik güzel şeyler yapmak için yoğun çaba harcadıklarını belirterek, bu süreçte destekleriyle hep yanlarında olan Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Bulut, imza töreninin ardından Başkan Alinur Aktaş’a, kulüp forması hediye ederken, başkan da törenin ardından yapılan idman maçının başlama atışını yaptı.