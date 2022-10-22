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Potada Elazığ takımları kayıp
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde Elazığ temsilcileri, rakiplerine mağlup oldu.
Spor 22.10.2022, 19:23
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde Elazığ temsilcileri, rakiplerine mağlup oldu.
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin 6. haftasında Karabulut Elazığ Basketbol, evinde oynadığı maçta BOTAŞ Gelişim’e 74-64 yenildi. Şehrin bir diğer takımı Elazığ İl Özel İdare ise deplasmanda karşılaştığı F. Edremit Bld. Gürespor’a 70-56 yenildi. TKBL’nin 7. Haftası’nda Elazığ İl Özel İdare yine deplasmanda Tourism X Boğaziçi Basketbol ile K. Elazığ Basketbol ise Ferhatoğlu Edremit Bld. Gürespor ile evinde karşılaşacak.