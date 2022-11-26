Potada derbi zamanı: Galatasaray - Fenerbahçe

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 8. haftasında Galatasaray yarın Fenerbahçe’yi konuk edecek.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 8. haftası derbi heyecanına sahne olacak. Galatasaray Nef ile Fenerbahçe Beko yarın saat 20.30’da Sinan Erdem Spor Salonu’nda karşı karşıya gelecek. Ligde sarı-kırmızılılar oynadığı 7 maçta 3 galibiyet alırken, 4 kez de parkeden mağlup ayrıldı. Sarı-lacivertliler ise oynadığı 6 karşılaşmayı da kazandı.

Bu sezon ligde Galatasaray 76.8 sayı, 31.7 ribaund ve 17.2 asist ortalamalarıyla mücadele ederken, Fenerbahçe ise 87.1 sayı, 32.5 ribaund ve 21.1 asist ile oynuyor.

Geçtiğimiz sezon oynanan maçlarda iki takım da deplasmanda kazandı. Galatasaray, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’ndaki mücadelede 76-70, Fenerbahçe de Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan maçı 86-76’lık skorla galip geldi.

Basketbol Süper Ligi’nde geçtiğimiz hafta Galatasaray deplasmanda Bursaspor’u 93-88, Fenerbahçe de evinde Tofaş’ı 82-68’lik skorla mağlup etmişti.