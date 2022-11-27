Pota derbisi Fenerbahçe’nin
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 8. haftasındaki derbi mücadelesinde Galatasaray Nef, Fenerbahçe Beko’yu konuk etti. Mücadeleyi 97-91 kazanan sarı-lacivertliler 7’de 7’de yaptı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 8. haftasındaki derbi mücadelesinde Galatasaray Nef, Fenerbahçe Beko’yu konuk etti. Mücadeleyi 97-91 kazanan sarı-lacivertliler 7’de 7’de yaptı.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Ali Serkan Emlek xx, Mehmet Karabilecen xx, Burak Yılmaz xx
Galatasaray Nef: Ennis xxx 27, Bost xxx 25, Göksenin Köksal x 3, Caloiaro xx 11, Floyd x 2, McGee xx 13, Sadık Emir Kabaca x 5, Yunus Emre Sonsırma x 5, Mahir Ağva x
Başantrenör: Andreas Pistiolis
Fenerbahçe Beko: Calathes xxx 14, Wilbekin xxxx 22, Hayes-Davis xxx 19, Metecan Birsen xxx 15, Booker xx 11, Motley x 4, Şehmus Hazer x 4, Edwards x 8, Biberovic x, Melih Mahmutoğlu x
Başantrenör: Dimitrios Itoudis
1. Periyot: 23-31 (Fenerbahçe lehine)
Devre: 51-46 (Galatasaray lehine)
3. Periyot: 70-72 (Fenerbahçe lehine)