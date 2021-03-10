Porto adını çeyrek finale yazdırdı!

İtalyan ekip Juventus, Uefa Şampiyonlar Ligi son 16 turunun ikinci maçında sahasında Porto'yu konuk etti.

19.dakikada milli futbolcumuz Merih Demiral'ın yaptığı faul sonucu penaltı kazanan Porto, Sergio Oliveira ile skoru 0-1 lik duruma getirdi.

49.dakikada Cristiano Ronaldo'nun asistinde golü bulan Federico Chiesa, böylelikle takımına 1-1 lik eşitliği getirdi.

Mehdi Taremi'nin 54.dakikada kırmızı kart ile oyun dışı kalmasıyla Portekizli ekip 10 kişi kaldı. Bunun üzerine oyun baskısını daha da arttırmaya başlayan Juventus, 63.dakikaya girerken F.Chiesa ile ikinci golüne ulaşarak derin bir nefes aldı.

İlk maçı 2-1 lik skorla kaybeden Juventus, rövanş maçında da aynı skorla galip geldi ve 90 dakika siyah-beyazlı ekibin üstünlüğüyle sona ererken maç uzatmalara gitti.115.dakikada Sergio Oliveira'nın ikinci golüyle skora yeniden denge geldi.

Ardından 117.dakikada Adrien Rabiot'un skoru 3-2 yapması da Juventus'un turu atlamasına yardımcı olmadı.

Porto, deplasmanda aldığı yenilgiye rağmen ilk maçtaki 2-1 lik skoruyla adını çeyrek finale yazdırmayı başardı.