POPSAV üyeleri, NBA sergisinde romatoloji hastası çocukları ağırladı

Popüler Müzik Sanatı Vakfı (POPSAV) Başkanı Metin Özülkü ve aralarında Tuncay Şanlı’nın da bulunduğu vakıf üyeleri, Ataşehir’de düzenlenen NBA sergisinde romatoloji hastası çocukları ağırladı.

POPSAV Başkanı Metin Özülkü ve vakıf üyeleri Yonca Evcimik, Gökhan Türkmen, Güliz Ayla ve Teknik Direktör Tuncay Şanlı, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi gören romatoloji hastası çocukları, Ataşehir’de yer alan Hupalupa’daki NBA deneyim sergisinde ağırladı.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Romatoloji Bilim Dalı’ndan Prof. Dr. Özgür Kasapçopur, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti. Prof. Dr. Kasapçopur, davet edilen hasta çocuklar adına POPSAV Başkanı Metin Özülkü ve Hupalupa İcra Kurulu Üyesi İlknur Timurlenk Akkurt’a teşekkür plaketini takdim ederken, “Sizler, zor bir hastalıkla mücadele eden kahraman çocuklarımızı öylesine mutlu ettiniz ki bundan daha anlamlı bir yeni yıl hediyesi olamazdı. Siz değerli sanatçılarımıza, sevgili Tuncay Şanlı’ya ve çocuklarımızın her birine ayrı ayrı yılbaşı hediyeleri hazırlayan sevgili Selda Topal’a, doktor arkadaşlarım ile çocuklarımızın aileleri adına çok çok teşekkür ederim” dedi.