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Polonya’da düzenlenen Avrupa Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası’nda Furkan Akar, 1000m finalinde 1:37.780’lik derecesiyle üçüncü olarak Türkiye’ye bu alanda ilk madalyasını kazandırdı.
Polonya’da düzenlenen Avrupa Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası’nda Furkan Akar, 1000m finalinde 1:37.780’lik derecesiyle üçüncü olarak Türkiye’ye bu alanda ilk madalyasını kazandırdı.
Spor 15.01.2023, 17:57
Polonya’da düzenlenen Avrupa Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası’nda Furkan Akar, 1000m finalinde 1:37.780’lik derecesiyle üçüncü olarak Türkiye’ye bu alanda ilk madalyasını kazandırdı.