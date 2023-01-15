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Polonya’da düzenlenen Avrupa Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası’nda Furkan Akar, 1000m finalinde 1:37.780’lik derecesiyle üçüncü olarak Türkiye’ye bu alanda ilk madalyasını kazandırdı.

Polonya’da düzenlenen Avrupa Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası’nda Furkan Akar, 1000m finalinde 1:37.780’lik derecesiyle üçüncü olarak Türkiye’ye bu alanda ilk madalyasını kazandırdı.

Spor 15.01.2023, 17:57
Polonya’da düzenlenen Avrupa Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası’nda Furkan Akar, 1000m finalinde 1:37.780’lik derecesiyle üçüncü olarak Türkiye’ye bu alanda ilk madalyasını kazandırdı.

Polonya’da düzenlenen Avrupa Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası’nda Furkan Akar, 1000m finalinde 1:37.780’lik derecesiyle üçüncü olarak Türkiye’ye bu alanda ilk madalyasını kazandırdı.

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