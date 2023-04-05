Polonya, Kadınlar Dünya Eskrim Şampiyonası’na ev sahipliği yapmaktan çekildi

Polonya, 21-23 Nisan tarihlerinde Poznan kentinde düzenlenecek Dünya Eskrim Şampiyonası Kadınlar Kılıç Yarışması’na ev sahipliği yapmaktan çekildi. Polonya Eskrim Federasyonu söz konusu kararı Uluslararası Eskrim Federasyonu’nun Rus ve Belaruslu sporcuların da yarışmaya katılacağı kararı üzerine aldıklarını bildirdi.

Polonya Eskrim Federasyonu (PZS) 21-23 Nisan tarihlerinde Poznan kentinde düzenlenmesi planlanan Dünya Eskrim Şampiyonası Kadınlar Kılıç Yarışması’na Rus ve Belaruslu sporcular gerekçesiyle ev sahipliği yapmaktan çekildiğini duyurdu. PZS’ten yapılan açıklamada "Uluslararası Eskrim Federasyonu’nun bize ilettiği hiç de kibar olmayan bir tondaki mesajda yarışmaya katılacak sporculara karar verme yetkisinin Uluslararası Dünya Eskrim Federasyonu’nda olduğu, bizlerin ise sporculara vize vermek zorunda olduğu belirtildi. Bizi yasallaştırmalarına izin vermeyeceğiz, bu sebepten yarışmaya ev sahipliği yapmaktan çekilme kararı aldık" denildi.

Polonya Eskrim Federasyonu, Polonya Spor Bakanlığı ile birlikte söz konusu yarışmaya katılmak isteyen Rus ve Belaruslu sporcular ve antrenörlerinden, "Ukrayna’daki Putin rejiminin savaşını desteklemediklerini, bağımsız oldukları, Putin rejimiyle bir bağları bulunmadığı ve orduda ya da herhangi bir ulusal güvenlik kuruluşunda çalışmadıklarını" imzalı şekilde beyan etmesini talep etmişti. Bu durumdan memnun olmayan Rusya ve Belaruslu sporcular ise konuyu Uluslararası Eskrim Federasyonu’na taşımıştı. Poznan’da düzenlenecek yarışma aynı zamanda 2024 Paris Olimpiyatları’nın da ilk elemelerini oluşturacaktı. Polonya’nın çekilmesinin ardından yarışmaya Tunus’un başkenti Tunus’un ev sahipliği yapacak.