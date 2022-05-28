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Polis memuru Furkan Çiçek, Kick Boks Dünya Kupası’nda 3. oldu

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Furkan Çiçek, 7. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası’nda, 3. oldu.

Spor 28.05.2022, 12:11 28.05.2022, 13:13
Polis memuru Furkan Çiçek, Kick Boks Dünya Kupası’nda 3. oldu

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Furkan Çiçek, İstanbul’da 52 ülkeden 3 bin 100’ün üzerinde sporcunun katıldığı 7. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası’nda, 3.’lük elde etti. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Teşkilatımız olarak özveriyle görevini yerine getiren aynı zamanda bize bu gururu yaşatan personelimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz” denildi.

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