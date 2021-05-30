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Polat Alemdar göndermesi sosyal medyayı salladı! Kayserispor'un paylaşımına beğeni yağıyor

A Milli Takım'da bulunan Altay Bayındır'a önceki gün bir basın mensubu, Kayserispor kalecisi Doğan Alemdar'la ilgili soru sormak isterken yanlışlıkla adını Polat Alemdar olarak telaffuz etmişti. Yaşanan bu olaydan sonra Kayserispor, sosyal medya hesabından Polat Alemdar göndermeli bir video paylaştı. Kısa sürede binlerce yorum alan paylaşım beğeni yağmuruna tutuldu.

Spor 30.05.2021, 18:41
Polat Alemdar göndermesi sosyal medyayı salladı! Kayserispor'un paylaşımına beğeni yağıyor

Geçtiğimiz gün bir basın mensubunun Kayserispor kalecisi Doğan Alemdar'a yanlışlıkla Polat Alemdar demesi sonrası renkli anlar yaşanmıştı.

PAYLAŞIM KISA SÜREDE YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

O anlar sosyal medyaya damga vururken HES Kablo Kayserispor'dan da konuyla ilgili espirili bir paylaşım geldi. "İşte ben, Doğan Alemdar. Karşındayım!" notuyla paylaşılan gönderi yoğun ilgi gördü.

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