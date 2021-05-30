Polat Alemdar göndermesi sosyal medyayı salladı! Kayserispor'un paylaşımına beğeni yağıyor

Geçtiğimiz gün bir basın mensubunun Kayserispor kalecisi Doğan Alemdar'a yanlışlıkla Polat Alemdar demesi sonrası renkli anlar yaşanmıştı.

PAYLAŞIM KISA SÜREDE YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

O anlar sosyal medyaya damga vururken HES Kablo Kayserispor'dan da konuyla ilgili espirili bir paylaşım geldi. "İşte ben, Doğan Alemdar. Karşındayım!" notuyla paylaşılan gönderi yoğun ilgi gördü.