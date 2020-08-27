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Pogba’nın korona virüs testi pozitif!
FRANSA MİLLİ TAKIM TEKNİK DİREKTÖRÜ DİDİER DESCHAMPS, PAUL POGBA'NIN KORONA VİRÜS TESTİNİN POZİTİF ÇIKTIĞINI AÇIKLADI.
Spor 27.08.2020, 15:36
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Fransa Milli Takım Teknik Direktörü Didier Deschamps, Paul Pogba’nın korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını futbol camiasını da etkilemeye devam ediyor. Virüsün etkilediği son isim ise Manchester United’ın Fransız futbolcusu Pogba oldu.
27 yaşındaki oyuncu, bu yüzden Fransa Milli Takımı’nın İsveç ve Hırvatistan ile oynayacağı maçların kadrosuna davet edilmedi. Teknik Direktör Didier Deschamps da düzenlediği basın toplantısında tecrübeli futbolcunun testinin pozitif çıktığını ve Pogba’nın yerine kadroya Eduardo Camavinga’nın çağrıldığını duyurdu.
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