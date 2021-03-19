Pogba attı, United çeyrek finale yükseldi

İngiliz ekibi Manchester United, Milan ile oynanan ilk maçta 1-1 lik skorla sahadan ayrılmıştı. Milan'ın sahasına konuk olan Manchester United 0-1 lık sonuçla çeyrek finale yükseldi.

Maçın ilk yarısından iki ekip de gol bulamadı. İkinci yarının 46. dakikasında Rashford oyundan çıkarken yerine Paul Pogba girdi. Oyuna girdikten 2 dakika sonra, Fred'in savunmadan seken şutunda vuruşunu yaparak ağları sarsan Paul Pogba, takımını çeyrek finale yükseltecek golü buldu.

Gecenin diğer maçlarında Villareal, Dinamo Kiev'i 2-0 yenerek çeyrek finale adını yazdıran bir diğer takım oldu.

Ajax, Young Boys'u 2-0 mağlup ederken; Slavia Prag ise Rangers'ı 2-0 yenerek çeyrek finale kalan takımlardan oldu.