Podolski’den ’Antalyaspor’da mutluyum’ paylaşımı
FRAPORT TAV ANTALYASPOR'UN ALMAN YILDIZI LUKAS PODOLSKİ, SOSYAL MEDYA HESABINDAN YENİ SEZONA GÜÇLÜ VE ENERJİK BİR ŞEKİLDE BAŞLAYACAKLARINI İFADE EDEREK, “ANTALYA'YA GELDİĞİM İÇİN VE ANTALYASPOR'A FAYDAM OLDUĞU İÇİN ÇOK MUTLUYUM” DEDİ.
Fraport TAV Antalyaspor’un Alman yıldızı Lukas Podolski, sosyal medya hesabından yeni sezona güçlü ve enerjik bir şekilde başlayacaklarını ifade ederek, “Antalya’ya geldiğim için ve Antalyaspor’a faydam olduğu için çok mutluyum” dedi.
Alman futbolcu Podolski, sosyal medya hesabından fotoğraflı bir paylaşım yaparak, değerlendirme yaptı. ‘Değerli Antalyaspor ailesi’ diyerek taraftarlara seslenen yıldız futbolcu, “Buraya geldiğimde çok zor bir durumdaydık. Küme düşme tehlikesi ile akrşı karşıyaydık. Çok iyi bir ikinci devre geçirdik. Birlik olduk. Yılmadık, çok çalıştık. Taraftarımızın gücünü her zaman yanımızda hissettik. Savaştık ve üsü üste çok iyi sonuçlar aldık. Burada başkanımızın, yönetimimizin ve teknik heyetimizin destekleri için onlara teşekkür ediyorum. Belki de kimsenin bizlere inanmadığı bir anda bir şehir olarak bütünleştik. Bu şehir, Antalya şehri çok farklı bir şehir. Şimdi bir aramız var ve bir hava alacağız. Böylece yeni sezona güçlü bir şekilde ve enerjiyle başlayacağız. Antalya’ya geldiğim için ve Antalyaspor’a faydam olduğu için çok mutluyum” ifadelerini kullandı.
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