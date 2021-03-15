Podolski: Mesut'a saygı göstermediler!

Antalyaspor oyuncusu Lukas Podolski, Arsenal'den ayrılıp Fenerbahçe'ye transfer olan yıldız oyuncu Mesut Özil hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

Ünlü oyuncu, Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta'nın Mesut Özil'i kadro dışı bırakmasının doğru olmadığını söylerken Özil'i savundu.

"Olayın iç yüzünü bilmek istiyorum. Kulüpte 6-7 yıl top koşturan bir oyuncunun tamamen kadro dışı kalması doğru değil. Arka planda ne olduğunu bilmiyorum ama o bir adım atmış olsa bile sen atmıyorsun. Mesut Özil'e Arsenal'de saygı göstermediler."