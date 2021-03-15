Son Dakika
Podolski: Mesut'a saygı göstermediler!
Antalyaspor oyuncusu Lukas Podolski, Arsenal'in Mesut Özil'e saygı göstermediğini iddia etti.
Spor 15.03.2021, 14:38
2
Antalyaspor oyuncusu Lukas Podolski, Arsenal'den ayrılıp Fenerbahçe'ye transfer olan yıldız oyuncu Mesut Özil hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.
Ünlü oyuncu, Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta'nın Mesut Özil'i kadro dışı bırakmasının doğru olmadığını söylerken Özil'i savundu.
"Olayın iç yüzünü bilmek istiyorum. Kulüpte 6-7 yıl top koşturan bir oyuncunun tamamen kadro dışı kalması doğru değil. Arka planda ne olduğunu bilmiyorum ama o bir adım atmış olsa bile sen atmıyorsun. Mesut Özil'e Arsenal'de saygı göstermediler."
Özil, geçtiğimiz Mart ayında kadro dışı kalmış ve bu sezon ara transfer döneminde sarı-lacivertlerle anlaşmaya varmıştı.