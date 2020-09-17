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Plajda şenlik başladı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU’NUN DÜZENLEDİĞİ U-18 AVRUPA PLAJ VOLEYBOL ŞAMPİYONASI'NDA MAÇLAR BAŞLADI.

Spor 17.09.2020, 15:23
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Plajda şenlik başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Voleybol Federasyonu’nun düzenlediği U-18 Avrupa Plaj Voleybol Şampiyonası’nda maçlar başladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Voleybol Federasyonu’nun ortaklaşa düzenlediği Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) U-18 Avrupa Plaj Voleybolu Şampiyonası’nda kadınlar ve erkeklerde grup maçları bugün başladı. Selçuk’taki Pamucak Plajı’ndaki önemli organizasyonda kesin kayıtların ardından kadınlarda 21 ülkeden 58 sporcu, erkeklerde de 24 ülkeden 70 sporcu madalya mücadelesi için ter döküyor. İlk gün 32’si kadınlarda olmak üzere toplam 64 karşılaşma yapılacak.

Final canlı yayınlanacak

Hem kadınlarda hem de erkeklerde takımlar 8’erli gruplarda yer alıyor. İlk 3 gün eleme ve çeyrek final maçları oynanacak. Yarı final ve final maçları 20 Eylül Pazar günü yapılacak. Pandemi kuralları nedeniyle seyircisiz oynanan turnuvada pazar günkü final maçları İzmirtube’den canlı yayınlanacak.

Toplam dört gün sürecek organizasyonda kadınlar kategorisinde ülkemizi Tuana Dincer-Melisa Özsar ikilisi temsil ediyor. Erkeklerde de üç ekibimiz kumlara çıkıyor. Necmi Ayberk Güllük-Batuhan Kuru, Furkan Ramazan Kaplan-Sacit Kurt ile Bahadır Utku Keskin-Ahmet Can Tur, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) U-18 Avrupa Plaj Voleybolu Şampiyonası’nda ay yıldızlı mayo ile sahaya çıkıyor.

Toplar dezenfekte ediliyor

Turnuvada pandemi kuralları uygulanıyor. Alana giren herkesin ateşi ölçülüyor, maske ve eldiven dağıtılıyor. Her maçtan sonra toplar, hakem masası ve sandalyeler dezenfekte ediliyor. Sporcular dahil olmak üzere alanındaki herkes maske takıyor.

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