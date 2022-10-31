Plajda şampiyon Seferihisar Cittaslow oldu

Antalya’nın Alanya ilçesinde düzenlenen, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Plaj Futbol Ligi 2022 Süper Final’in adı City Line Alanya Belediyespor ile Seferihisar Cittaslow oldu. Seferihisar Cittaslow rakibini 5-4 yenerek kupanın sahibi oldu.

TFF Plaj Futbol Ligi 2022 Süper Finalleri Alanya’nın Galip Dere Plajı’nda oynandı. Final maçında Seferihisar Cittaslow ile City Line Alanya Belediyespor mücadele etti. Finalde Seferihisar Cittaslow rakibi City Line Alanya Belediyespor’u 5-4 mağlup ederek şampiyon oldu. Özderespor Demirler İnşaat takımını 14-6 mağlup eden Ömeroğulları Ercişspor şampiyonayı üçüncü olarak tamamladı. Final maçının ardından turnuvanın en değerli oyuncu ödülünü City Line Alanya Belediyespor’da Barış Terzioğlu, en iyi kaleci ödülünü Seferihisar Cittaslow’dan Mehmet Aşlamacı, gol kralı ödülünü Ömeroğulları Erciş’den Lucao, en centilmen takımı ödülünü de Ülküspor aldı. Turnuvayı şampiyon olarak bitiren Seferihisar Cittaslow kupayı kumsallarda kaldırdı.

14 etap şampiyonun Alanya’da toplandığını belirten Plaj Milli Takım Futbolu Teknik Sorumlusu Ozan Yılmaz, “Bugün üçüncülük, dördüncülük ve final maçları oldu. İyi bir turnuva geçirdiğimizi düşünüyorum. Milli takım adına iyi oyuncular tespit ettik. Bundan sonra milli takım için belirlediğimiz oyuncularla kamp gerçekleştirip, yeni sezona hazırlanacağız” dedi.