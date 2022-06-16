Plaj Voleybolu World Pro Tour Balıkesir etabı D-Smart’ta

Dünyanın sporunu izleyiciyle buluşturan D-Smart, yaz aylarının en çok ilgi gören sporlarından plaj voleybolu serilerini yayınlamaya başlıyor.

Dünyanın sporunu izleyiciyle buluşturan D-Smart, yaz aylarının en çok ilgi gören sporlarından plaj voleybolu serilerini yayınlamaya başlıyor. Türkiye Voleybol Federasyonu ve CEV ile işbirliği yapan D-Smart, Dünya Pro Tour kapsamında Balıkesir’de Ayvalık’ta gerçekleşecek Futures turnuvasının final günü heyecanını pazar gün boyunca canlı yayınlayacak. Sabah 9.30’da erkekler yarı final maçlarıyla başlayacak organizasyon, ardından kadınlar yarı final maçlarıyla devam ederken, hem erkekler hem de kadınlar 3’üncülük ve final maçlarıyla son bulacak.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Voleybol Federasyonu ve Kuşadası Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleştirilen Kuşadası Pro Tour’un final günü maçları da ay boyunca D-Smart Spor kanallarında izlenebilecek.