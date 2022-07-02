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Plaj Güreşi Milli Takımı’ndan 4 altın 1 gümüş madalya

Dünya Plaj Güreşi Serisi’nin Fransa ayağına katılan Plaj Güreşi Milli Takımı 4 altın, 1 gümüş madalya alarak tarih yazdı.

Spor 02.07.2022, 22:31
Plaj Güreşi Milli Takımı’ndan 4 altın 1 gümüş madalya

Dünya Plaj Güreşi Serisi’nin Fransa ayağına katılan Plaj Güreşi Milli Takımı 4 altın, 1 gümüş madalya alarak tarih yazdı.

Dünya Plaj Güreşi Serisi’nin Fransa ayağında milliler büyük bir başarıya imza attı. Erkekler +90 kilogramda Fatih Yaşarlı, 90 kilogramda Mahmut Özkaya altın madalya alırken, 70 kilogramda Yunus Coşkun 2. olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Kadınlarda ise 50 kilogramda Emine Çataloğlu ve 70 kilogramda Hatice Ece Tekin altın madalyanın sahibi oldu.

Şampiyona’nın kadınlarda en teknik oyununu yapan sporcu ise Mehlika Öztürk oldu.

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