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Pirlo istifa iddialarına cevap verdi
Uefa Şampiyonlar Ligi son 16 turunun ikinci maçında 3-2 kazanmasına rağmen deplasman golü kuralı nedeniyle turu geçemeyen Juventus'un teknik adamı Andrea Pirlo görevine devam edeceğini açıkladı.
Spor 10.03.2021, 14:14 10.03.2021, 14:31
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Şampiyonlar Ligi macerası erken sonlanan Juventus'un teknin direktörü Andrea Pirlo Porto maçı sonrası açıklamalarda bulundu.
Kovulacağı konusunda endişeleri olmayan teknik adam, görevine devam edeceğini de ekledi. Pirlo, karşılaşma sonrası verdiği röportajda kovulacağı yönündeki iddialara şu şekilde cevap verdi:
"Sarri'nin neden gönderildiğini ben bilemem. Ben Juventus'un başındayım ve bana birkaç yıllık proje olduğu için bu görev verildi. Bu yüzden görevimi kaybedeceğime ilişkin bir endişem yok. Haftalar süren çalışmaların ardından bu skor için mutlu değilim tabii ki. Henüz Mart, önümüzde bir sürü maç var"
1 maç eksiği olan Juventus, Serie A'da zirveden 10 puan geride.