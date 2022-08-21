Pirlo değişikliğe yetişemedi

Andrea Pirlo Beşiktaş deplasmanında değişikliğe yetişemeden yenik duruma düştü.

Fatih Karagümrük Spor Toto Süper Lig’in 3. haftasında Vodafone Park’ta Beşiktaş’a konuk oluyor. Kırmızı-siyahlılarda Beşiktaş’ın ilk dakikalarda üst üste atakları karşısında erken bir değişikliğe gitmeye hazırlandı. Teknik Direktör Andrea Pirlo, oyuna müdahale etmek için yedek kulübesinden Salih Dursun’u yanına çağırdığı sırada Siyah-beyazlılar, Weghorst ile bulduğu golle 1-0 öne geçti.