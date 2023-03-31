Pınar Karşıyaka’ya Errick Mccollum’dan kötü haber
TÜRKİYE SİGORTA BASKETBOL SÜPER LİGİ EKİPLERİNDEN PINAR KARŞIYAKA FORMASI GİYEN ERRİCK MCCOLLUM, ANTRENMAN SIRASINDA HİSSETTİĞİ AĞRI ÜZERİNE MR ÇEKİLDİ VE HAMSTRİNG KAS GRUBUNDA İKİNCİ DERECE KAS YARALANMASI TESPİT EDİLDİĞİ AÇIKLANDI.
Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka’da forma giyen Errick Mccollum’un, antrenman sırasında hissettiği ağrı üzerine MR çekildi ve hamstring kas grubunda ikinci derece kas yaralanması tespit edildi.
Pınar Karşıyaka’da Errick Mccollum şoku yaşanıyor. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 23. haftasında oynayacağı Merkezefendi Belediyesi müsabakasına hazırlanan Kaf-Kaf’ta Amerikalı oyuncu kurucu Errick Mccollum, adelesinde hissettiği ağrı nedeniyle antrenmanı yarıda bıraktı. Yapılan tetkikler sonucunda Pınar Karşıyaka, oyuncunun durumuyla alakalı sosyal medya hesaplarından, “Antrenman sırasında sol arka uyluk adelesinde ağrı hisseden sporcumuz Errick Mccollum’un çekilen MR sonrası hamstring kas grubunda ikinci derece kas yaralanması tespit edilmiştir. Sporcumuzun tedavisine hemen başlanmıştır” açıklamasını yaptı.