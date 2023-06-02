Pınar Karşıyaka’nın rakibi belli oldu

Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finalinde Bursaspor’u 2-0’lık seriyle geçip adını yarı finale yazdıran Pınar Karşıyaka’nın rakibi Türk Telekom oldu.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finalinde Bursaspor’la eşleşen Pınar Karşıyaka, rakibini iç sahada ve dış sahada mağlup ederek seriyi 2-0’a getirip yarı finale adını yazdıran takım olmayı başardı. Kaf-Kaf’ın yarı finaldeki rakibi ise Galatasaray Nef’i 2-1 geçen Türk Telekom oldu.

İlk maç 4 Haziran’da

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final finalinde Türk Telekom eşleşen Pınar Karşıyaka, ilk iki maçı 4 ve 6 Haziran tarihlerinde Ankara Spor Salonu’nda oynayacak. Üçüncü karşılaşma ise 8 Haziran’da İzmir’de oynanacak. Gerekmesi halinde dördüncü mücadele 10 Haziran’da İzmir’de, beşinci müsbaka ise 12 Haziran’da Ankara’da oynanacak.

Bu eşleşmeyi geçen takım finale çıkacak.