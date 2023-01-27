Pınar Karşıyaka’nın konuğu Galatasaray

Pınar Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi’nin 17. haftasında yarın Galatasaray’ı konuk edecek.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 17. haftasında Pınar Karşıyaka, Galatasaray ile Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda karşı karşıya gelecek. Zorlu müsabaka yarın saat 18.00’de başlayacak. Karşılaşma öncesinde Pınar Karşıyaka, ligde 11 galibiyet, 5 mağlubiyetle 5. sırada yer alırken, Galatasaray ise 7 galibiyet, 9 mağlubiyet ile puan tablosunda 8. basamakta bulunuyor. Yeşil-kırmızılılar, bu sezon evinde çıktığı 7 maçta sadece Tofaş’a yenildi. İzmir temsilcisi, iç sahadaki 5 maçlık galibiyet serisini sarı-kırmızılı ekip karşısında da sürdürmek için sahaya çıkacak. Öte yandan Galatasaray, ligde çıktığı son 4 karşılaşmada da galibiyet göremedi.