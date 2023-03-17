Pınar Karşıyaka’nın hedefi 5’de 5 yapmak

Pınar Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 21. haftasında Gaziantep Basketbol’a konuk oluyor. İzmir temsilcisi, ligdeki 4 maçlık galibiyet serisini 5 maça çıkarmak için mutlak galibiyet hedefliyor.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, 21. hafta mücadelesinde Gaziantep Basketbol’a konuk olacak. Zorlu müsabaka saat 15.30’da başlayacak. Karşılaşma öncesinde yeşil-kırmızılı ekip, 15 galibiyet 5 mağlubiyetle üçüncü sırada yer alırken, Gaziantep Basketbol ise 7 galibiyet 13 mağlubiyetle puan tablosunda 12. sırada bulunuyor. İki takımında farklı hedeflerinin bulunduğu ligde Kaf-Kaf zirveye yaklaşmanın planlarını yaparken, ev sahibi ekip ise alt sıralardan kurtulabilmek için mutlak galibiyet istiyor. Öte yandan ilk maçta yeşil-kırmızılı ekip müsabakadan 96-91’lik skorla galip ayrılmıştı.