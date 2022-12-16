Pınar Karşıyaka’dan, Ergi Tırpancı açıklaması

Pınar Karşıyaka’ya, Ergi Tırpancı’dan kötü haber geldi. 22 yaşındaki oyuncunun sahalardan bir süre uzak kalacağı açıklandı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka’nın başarılı oyuncusu Ergi Tırpancı, geçtiğimiz günlerde elinden bir sakatlık yaşamış ve tedavisine hızlı bir şekilde başlanmıştı. Ergi’nin yapılan tetkikler sonucunda parmağında kırık olduğu tespit edildi.

Durum üzerine Pınar Karşıyaka, genç oyuncusu hakkında şu açıklamayı yaptı:

“Geçtiğimiz günlerde sağ elinden sakatlanan Ergi Tırpancı’nın parmağındaki kırık nedeniyle tedavisi deva etmekte olup, sahalardan bir süre uzak kalacaktır.”