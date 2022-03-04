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Pınar Karşıyaka seriyi sürdürmek istiyor

Lige verilen aranın ardından mücadeleye devam edeceklerini söyleyen Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, "Anadolu Efes galibiyetiyle başlayan 3 maçlık bir serimiz var. Bu seriyi sürdürmek istiyoruz. İlk 4 hedefimiz vardı sezon başında ve bu hedefin içindeyiz" diye konuştu.

Spor 04.03.2022, 15:09
Pınar Karşıyaka seriyi sürdürmek istiyor

Lige verilen aranın ardından mücadeleye devam edeceklerini söyleyen Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, "Anadolu Efes galibiyetiyle başlayan 3 maçlık bir serimiz var. Bu seriyi sürdürmek istiyoruz. İlk 4 hedefimiz vardı sezon başında ve bu hedefin içindeyiz" diye konuştu.

ING Basketbol Süper Ligi’nde Merkezefendi Belediye ile karşılaşacak Pınar Karşıyaka’da Başantrenör Ufuk Sarıca, maç öncesi açıklamalarda bulundu. Uzun bir aradan sonra tekrar lig mücadelesine devam edeceklerini ve taraftarıyla yeniden buluşacak olmanın heyecanını yaşadıklarını belirten Sarıca, "En son 1 ay önce Gaziantep Basketbol ile İzmir’de karşılaşmıştık. Arka arkaya Anadolu Efes galibiyetiyle başlayan 3 maçlık bir serimiz var ki zaten son 6 maça baktığımızda bir tane uzatmada kaybettiğimiz Bahçeşehir Koleji dışında tüm karşılaşmaları kazanmıştık. Bu seriyi sürdürmek istiyoruz. İlk 4 hedefimiz vardı sezon başında ve bu hedefin içindeyiz. Bütün takımlar birbirine çok yakın ve ilk 4 içindeki takımlarla play-off hattının içindeki diğer ekiplerle çok az puan farkları var" dedi.

Kalan haftalarda hata yapmadan, normal sezonu bitirebildikleri en iyi yerde bitirmeyi istediklerini kaydeden Ufuk Sarıca, "Son 3 sezonda 2 tane güçlü, geniş kadrolu Euroleague takımlarının arasındaydık. Yine bu sezonda da aynı şekilde aynı hedefteyiz. Bu sene sadece farklılık 3 tane ameliyatlık sakatlık yaşamamız oldu ve gerçekten büyük şanssızlıktı bizim için. Çünkü sezonu bütçemiz dahilinde kurguladığımızda oyuncu sayısı belliydi. Bu bağlamda sakatlıklar bizi olumsuz etkiledi. Uzun süre sakatlığı süren Michael Roll şu an takıma döndü. Ligdeki uzun aralar bir taraftan sakatlıkların iyileşmesi, takımların yara sarması için iyi olurken diğer taraftan da takımların ritim kaybına da neden olabiliyor. Bu yüzden çift taraflı düşünmek lazım. Michael Roll’un uzun süren sakatlığından sonra dönüp tekrar bizle antrenman yapabilir hale gelmesinden dolayı mutluyuz. Semih Erden’in takıma yeniden dönmesi için yaklaşık 2 haftalık süreye ihtiyacı var. İyileşme süreci biraz daha ağır ilerliyor. Semih’in de dönmesinden sonra umut ediyorum ki sezon sonuna kadar başka sakatlık yaşamadan sezonu en iyi şekilde bitiririz" diye konuştu.

"Ciddi bir şekilde sahada işimizi yaparak maçı kazanmak istiyoruz"

Önlerindeki Merkezefendi Belediyesi maçı hakkında da konuşan Sarıca, "Yeni bir oyuncu transfer ettiler. Ligdeki konumlarına bakarsak alt sıralardan uzaklaşmak istiyorlar ve her maça büyük önem veriyorlar. Biz de son derece ciddi bir şekilde sahada işimizi yaparak maçı kazanmak istiyoruz. Bu maçta taraftarımıza da büyük sorumluluk düşüyor. Biz hep beraber salon doluyken neler yapabileceğimizi daha önce birçok kez gösterdik, Anadolu Efes maçında 3 önemli eksiğe rağmen taraftarımızla bütünleşerek galibiyete ulaşmıştık. Bu hafta da dolu tribünler önünde güzel galibiyetle yolumuza devam ederiz" şeklinde konuştu.

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