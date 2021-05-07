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Pınar Karşıyaka, Şampiyonlar Ligi finalinde
FIBA Şampiyonlar Ligi yarı final maçında Basket Zaragoza'yı 84-79 mağlup eden Pınar Karşıyaka finale kaldı.
Spor 07.05.2021, 21:18
Rusya'da devam eden FIBA Şampiyonlar Ligi 8'li finaldeki ilk maçında Çekya ekibi ERA Nymburk'u saf dışı bırakan Pınar Karşıyaka, yarı finalde İspanya temsilcisi Basket Zaragoza ile karşı karşıya geldi.
Nizhny Novgorod kentinde bulunan Nagorny Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı temsilcimiz 84-79 kazandı ve adını finale yazdıran taraf oldu.
Yeşil-kırmızılı ekibin finaldeki rakibi Burgos - Strasbourg eşleşmesinin galibi olacak. Final maçı 9 Mayıs Pazar günü oynanacak.