banner484

banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Mescid-i Aksa savaş alanına dönüştü
Mescid-i Aksa savaş alanına dönüştü
Bahçeli'nin benzer bir fotoğrafı ortaya çıktı
Bahçeli'nin benzer bir fotoğrafı ortaya çıktı
Berat Albayrak'tan ilk fotoğraf!
Berat Albayrak'tan ilk fotoğraf!
AK Parti ''Yalan Üretim Merkezi'' videosunu sildi!
AK Parti ''Yalan Üretim Merkezi'' videosunu sildi!

Pınar Karşıyaka, Şampiyonlar Ligi finalinde

FIBA Şampiyonlar Ligi yarı final maçında Basket Zaragoza’yı 84-79 mağlup eden Pınar Karşıyaka finale kaldı.

Spor 07.05.2021, 21:11
Pınar Karşıyaka, Şampiyonlar Ligi finalinde

FIBA Şampiyonlar Ligi yarı final maçında Basket Zaragoza’yı 84-79 mağlup eden Pınar Karşıyaka finale kaldı.

Rusya’da devam eden FIBA Şampiyonlar Ligi 8’li finaldeki ilk maçında Çekya ekibi ERA Nymburk’u saf dışı bırakan Pınar Karşıyaka, yarı finalde İspanya temsilcisi Basket Zaragoza ile karşı karşıya geldi.

Nizhny Novgorod kentinde bulunan Nagorny Spor Salonu’nda oynanan müsabakayı temsilcimiz 84-79 kazandı ve adını finale yazdıran taraf oldu.

Yeşil-kırmızılı ekibin finaldeki rakibi Burgos - Strasbourg eşleşmesinin galibi olacak. Final maçı 9 Mayıs Pazar günü oynanacak.
Yorumlar (0)
21°
açık