Pınar Karşıyaka, Reggiana’ya konuk oluyor

Pınar Karşıyaka, Basketbol Şampiyon Ligi 4. hafta müsabakasında yarın İtalyan temsilcisi Pallacanestro Reggiana’ya konuk olacak.

Basketbol Şampiyon Ligi’nde Pınar Karşıyaka, yarın Pallacanestro Reggiana ile deplasmanda karşılaşacak. Mücadele saat 22.30’da Sport Palace Giulio Bigi’de oynanacak. İzmir temsilcisi Pınar Karşıyaka, B Grubu’nda 2. sırada yer alıyor. İtalyan ekibi Reggiana ise grupta 4. basamakta bulunuyor. Grupta 3 maça çıkan yeşil-kırmızılılar; 2 galibiyet, 1 mağlubiyet alırken, Reggiana ise 1 galibiyet, 2 mağlubiyet elde etti.

İki takım açısından da grubun kaderini belirleyecek karşılaşma büyük önem taşıyor. Öte yandan Pınar Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’ndeki kötü sonuçlardan sonra İtalya’dan galibiyetle dönmek istiyor.