Pınar Karşıyaka, lige dönüyor

Hafta içinde Avrupa’ya veda eden Pınar Karşıyaka, yarın oynayacağı AYOS Konyaspor maçıyla birlikte Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’ne dönüyor.

Pınar Karşıyaka, hafta içinde UCAM Murcia ile karşı karşıya gelmişti. Müsabakayı kaybeden yeşil-kırmızılılar seride 2-0 geriye düştüğü için FIBA Şampiyonlar Ligi’ne veda etmiş ve bu sezonki Avrupa defterini kapamıştı. Durum böyle olunca Kaf-Kaf, tüm odağını lige çevirdi. İzmir temsilcisi yarın saat 13.00’de AYOS Konyaspor’a konuk olacak. Pınar Karşıyaka, ligde 10 galibiyet 4 mağlubiyetle 4’üncü sırada yer alırken; AYOS Konyaspor ise 6 galibiyet 8 mağlubiyet ile 11’inci sırada bulunuyor. Ayrıca Kaf-Kaf, son 8 maçta 7 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı.