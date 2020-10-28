Pınar Karşıyaka, İspanya’dan galibiyetle döndü

Pınar Karşıyaka, Basketbol Şampiyonlar Ligi F Grubu 1. hafta karşılaşmasında İspanya’nın RETAbet Bibao takımını deplasmanda 81-72 mağlup etti.

Basketbol Şampiyonlar Ligi F Grubu ilk maçında Pınar Karşıyaka, RETAbet Bilbao’ya konuk oldu. Mücadeleye etkili başlayan Karşıyaka, ilk periyodu 21-19 önde kapattı. İkinci periyotta oyun üstünlüğünü rakibine kaptıran yeşil-kırmızılılar devreye 46-42 geride girdi. İkinci yarıya yine etkili başlayan Kaf-Kaf, farkı 1’e düşürerek son periyoda 63-62 skorla girdi. Son periyotta İspanyol ekibine şans tanımayan Pınar Karşıyaka, maçtan 81-72’lik galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla Pınar Karşıyaka, ilk maçından galibiyetle ayrılarak Basketbol Şampiyonlar Ligi’ne moralle başladı.

Pınar Karşıyaka’da Amath M’Baye 17 sayıyla takımını sırtlarken, maçın adamı ise 10 sayı, 11 ribaund ve 3 asistlik performansıyla D.J. Kennedy oldu.

“Tüm oyuncularımı kutluyorum”

Maçın ardından konuşan Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, çok güçlü bir takıma karşı kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi. Sarıca, “Rakibimizin özelliklerini biliyorduk ve maç öncesinde bunu takım olarak konuştuk. Açık saha basketbolunu iyi oynuyorlardı ancak onları durdurmayı başardık. Özellikle ikinci yarıda işin savunma kısmında mükemmeldik diyebilirim. Rakibimizi durdurmayı başardık ve oyunun kontrolünü elimize aldık. Sonuç olarak iyi bir iş çıkardık. Tüm oyuncularımı kutluyorum” dedi.