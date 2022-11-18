Pınar Karşıyaka galibiyet arıyor

Pınar Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde yarın (19 Kasım Cumartesi), Ankara temsilcisi Türk Telekom ile Anakara Spor Salonu’nda karşı karşıya gelecek. İzmir temsilcisi, iki maçlık kazanamama serisini Ankara’da bozmak istiyor.

Pınar Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’ne hızlı bir giriş yapmıştı. Yeşil-kırmızlılar, evinde Manisa Büyükşehir Belediye’yi, deplasmanda ise Beşiktaş Emlakjet ve Galatasaray NEF’i mağlup ederek ligde 3’te 3 yapmıştı. Daha sonra evinde Tofaş’a, deplasmanda ise Fenerbahçe Beko’ya kaybederek 2 maçlık mağlubiyet serisine imza attı. Ufuk Sarıca ve öğrencileri bu kötü gidişatı durdurmak için Türk Telekom deplasmanından galibiyetle dönmek istiyor. Pınar Karşıyaka, ligde 10. sırada yer alıyor.